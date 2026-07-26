A Monza, l’area industriale dismessa tra via Borgazzi, via Toniolo e la ferrovia è di nuovo al centro dell’attenzione. La zona, abbandonata da anni, è frequentata da persone senza fissa dimora e soggetti che bivaccano tra i capannoni vuoti. Le intrusioni e i bivacchi sono frequenti, creando una situazione di degrado e insicurezza. La questione resta irrisolta da tempo, senza interventi definitivi per riqualificare l’area.

Monza – A Monza torna d’attualità il caso dell’ex Fossati Lamperti, l’area industriale dismessa tra via Borgazzi, via Toniolo e la ferrovia che da anni attende una soluzione definitiva e che, nel frattempo, continua a essere teatro di intrusioni e bivacchi. A denunciarlo è Salvatore Russo, autista di bus della rete locale ed esponente di Fratelli d’Italia, che parla di una situazione fuori controllo. “ C’è una situazione drammatica, che a quanto pare non si riesce a risolvere”, spiega. “I residenti mi segnalano, ma poi anch’io me ne sono accorto, che l’ex Fossati Lamperti è diventata un albergo a zero stelle”. “Un via vai continuo”. Secondo la sua ricostruzione, l’area sarebbe frequentata giorno e notte da persone senza fissa dimora e tossici che entrerebbero dai lati di via Toniolo e via Fossati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, il caso ex Fossati Lamperti: “È un rifugio di sbandati”

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