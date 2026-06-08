Tramonto sull' Etna | da rifugio ragabo a rifugio palombe

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'escursione sull'Etna Nord permette di lasciare il caldo cittadino e immergersi nella frescura dei boschi, partendo dal Rifugio Ragabo e arrivando al Rifugio Palombe. L'itinerario si svolge nel tardo pomeriggio, offrendo la possibilità di osservare il tramonto e le prime stelle della sera. L’escursione si svolge tra sentieri e ambienti boschivi, con l’obiettivo di vivere un’esperienza naturale e tranquilla nel cuore della montagna.

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Lasciati alle spalle il caldo della città e raggiungi la frescura dei boschi di Etna Nord con un’escursione che ci accompagnerà dal tramonto fino alle prime stelle della sera. Cammineremo tra i maestosi pini della Pineta Ragabo, una delle aree boschive più suggestive del vulcano, raggiungendo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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