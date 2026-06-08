Tramonto sull' Etna | da rifugio ragabo a rifugio palombe

Notizia in breve

Un'escursione sull'Etna Nord permette di lasciare il caldo cittadino e immergersi nella frescura dei boschi, partendo dal Rifugio Ragabo e arrivando al Rifugio Palombe. L'itinerario si svolge nel tardo pomeriggio, offrendo la possibilità di osservare il tramonto e le prime stelle della sera. L’escursione si svolge tra sentieri e ambienti boschivi, con l’obiettivo di vivere un’esperienza naturale e tranquilla nel cuore della montagna.