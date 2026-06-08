Tramonto sull' Etna | da rifugio ragabo a rifugio palombe
Un'escursione sull'Etna Nord permette di lasciare il caldo cittadino e immergersi nella frescura dei boschi, partendo dal Rifugio Ragabo e arrivando al Rifugio Palombe. L'itinerario si svolge nel tardo pomeriggio, offrendo la possibilità di osservare il tramonto e le prime stelle della sera. L’escursione si svolge tra sentieri e ambienti boschivi, con l’obiettivo di vivere un’esperienza naturale e tranquilla nel cuore della montagna.
Lasciati alle spalle il caldo della città e raggiungi la frescura dei boschi di Etna Nord con un’escursione che ci accompagnerà dal tramonto fino alle prime stelle della sera. Cammineremo tra i maestosi pini della Pineta Ragabo, una delle aree boschive più suggestive del vulcano, raggiungendo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Solstizio sull'Etna: passeggiata al tramonto fino al rifugio Gemellaro
Leggi anche: Pasquetta sull'Etna: da Piano Vetore al rifugio Gualberto
Argomenti più discussi: Il borgo con il tramonto più bello in Italia: è un'esperienza che quest'estate non puoi perderti; Etna Comics 2026; Pasquetta sull'Etna: passeggiata dentro la Valle del Bove; Cosa fare a Catania nel weekend: La Notte degli archivi, Chiostri&Cortili, Ruote nella storia.
Tramonto visto da Terreti (Reggio Calabria). Sullo sfondo Etna e lo stretto di Messina. Camminare passo dopo passo e perdersi con lo sguardo oltre i confini della propria terra. È il privilegio unico della Calabria: passeggiare mentre il sole tramonta dietro un'al facebook
Ho registrato un set Organic/Progressive al tramonto su una collina in Sicilia, con vista sull'Etna. Spero che le vibrazioni vi piacciano! reddit
#ViniDellEtna - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Il borgo con il tramonto più bello in Italia: è un'esperienza che quest'estate non puoi perdertiA dominare è una regione in particolare: due posti sul podio e tre nei primi dieci ... msn.com