Lonate Pozzolo blitz nell’edificio abbandonato rifugio di sbandati e spacciatori | due in manette

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate durante un blitz dei carabinieri in un edificio abbandonato a Lonate Pozzolo. L’edificio era utilizzato come rifugio da persone senza dimora e come punto di spaccio di droga. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta nella provincia di Varese.

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Lonate Pozzolo (Varese), 6 luglio 2026 – Ennesimo blitz  nell'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Varese. Nel corso di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio mirato a prevenire e reprimere l'illegalità, i militari Compagnia di Busto Arsizio, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori "Sicilia", hanno condotto un blitz all'interno di un immobile in stato di abbandono a Lonate Pozzolo. L'operazione, che ha visto l'impiego di tre pattuglie per un totale di dieci militari, ha permesso di setacciare l'area e procedere all'identificazione complessiva di nove soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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