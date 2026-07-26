Sabato mattina, 25 luglio, un motociclista ha perso la vita a Montichiari, nel Bresciano. La tragedia si è verificata a circa 36 ore da un incidente simile avvenuto a Roccafranca, pochi chilometri più a nord. Da gennaio, sono 43 le vittime di incidenti stradali sulle strade della provincia. La strada rimane teatro di incidenti mortali frequenti.

Ancora una croce. A poco meno di 36 ore — e qualche decina di chilometro di distanza — dalla precedente. A Roccafranca prima, a Montichiari poi. Sabato mattina, 25 luglio mattina. Erano da poco passate le nove quando Fabio Zanolini, 37enne di Ghedi, stava percorrendo la Sp 37 in sella alla sua motocicletta da strada, una Cfmoto, in prossimità dell’aeroporto, quando ha urtato di striscio un camion che proveniva dalla direzione opposta (da Castenedolo) e pare stesse svoltando a sinistra, proprio verso lo scalo. Un impatto che però ha fatto perdere il controllo della due ruote al centauro, scaraventato rovinosamente a terra, per decine di metri, contro la recinzione dell’aeroporto e oltre il guardrail della provinciale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Montichiari, muore motociclista. Strage sulle strade bresciane: Da gennaio già 43 le vittime

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Urto con un camion che svolta. Muore motociclista di 37 anniMarco Zanolini era di Ghedi. L’incidente sulla provinciale 37. nella zona dell’aeroporto. Inutile l’intervento dei soccorsi. ilgiorno.it