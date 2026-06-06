Rovato pensionata travolta e uccisa da un furgone | un’altra tragedia sulle strade bresciane

Una pensionata è stata investita e uccisa da un furgone mentre attraversava la strada a Rovato. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Roma, davanti a un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Rovato (Brescia), 6 giugno 2026 – Ancora una tragedia sulle strade bresciane. A soli due giorni dalla morte le sorelle livignasche Dana e Camilla Galli, schiantatesi nel pomerioggio di giovedì con la loro auto all’uscita della galleria Monte Cognolo e in prossimità dello svincolo di Iseo, lungo la strada 510 Sebina, Questa volta a perdere la vita è stata Laura Baruff i, 82 anni, spirata dopo essere stata investita ieri nel pomeriggio. Erano circa le 18 quando la pensionata è stata travolta e uccisa da un furgone mentre attraversava la Strada Provinciale 16. Soccorsi inutili. I testimoni dell’investimento hanno immediatamente contattato il numero unico per le emergenze 112, che hanno attivato la macchina dei soccorsi e Soreu Alpina di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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