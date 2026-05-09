Tragedia sulle strade muore un motociclista lungo la Pontebbana

Incidente mortale lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'incrocio con la provinciale numero 20 "Glemonese", all'altezza del territorio comunale di Magnano in Riviera nel pomeriggio di oggi. Un uomo classe 1950, di 76 anni, che viaggiava alla guida di una motocicletta ha perso la vita in.🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Tragedia stradale lungo via Calcinaro, dopo l'impatto perde la vita un motociclista di 20 anniE' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un...

Leggi anche: Centra un capriolo sulla Pontebbana: ferito un motociclista

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anni; Bergamo, un altro giovane muore sulla strada: 26enne perde la vita in moto in via Rosa; Tragedia sulla strada ad Albairate, muore ex poliziotto di Vigevano; Incidente con la moto a San Martino delle Scale, palermitano muore precipitando in una scarpata.

Tragedia a Colli Portuensi:73enne muore investita mentre attraversa la stradaAncora una tragedia sulle strade della Capitale. Nella tarda serata di ieri, gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale sono intervenuti in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del ci ... radiocolonna.it

Muore quarantenne nell’incidente fra la sua moto e un furgone: tragedia sulla provincialeVicopisano, inutili tutti i tentativi di rianimazione per il centauro, nonostante l’immediato intervento del 118. I carabinieri adesso ricostruiscono la dinamica di quanto accaduto sulla Vicarese ... lanazione.it

“24 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per riparare l’area di Ravanusa devastata dall’esplosione causata da una perdita di gas l’11 dicembre 2021. Una tragedia che provocò il crollo di numerosi edifici e la morte di nove persone, tra questi x.com