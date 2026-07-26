Monti manager Usa derubato dell'orologio da 84mila euro fuori dall’hotel | arrestati due giovani
Un manager americano è stato aggredito nel rione Monti e derubato di un orologio Patek Philippe dal valore di 84mila euro. L'aggressione è avvenuta fuori da un hotel, dove il manager è stato colpito e gli è stato portato via il gioiello. Due giovani sono stati arrestati a Tor Bella Monaca, sospettati di essere coinvolti nella rapina.
Un manager americano è stato aggredito nel rione Monti e rapinato del Patek Philippe da 84mila euro. I due sospettati sono stati arrestati a Tor Bella Monaca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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