Monti manager Usa derubato dell'orologio da 84mila euro fuori dall’hotel | arrestati due giovani

Notizia in breve

Un manager americano è stato aggredito nel rione Monti e derubato di un orologio Patek Philippe dal valore di 84mila euro. L'aggressione è avvenuta fuori da un hotel, dove il manager è stato colpito e gli è stato portato via il gioiello. Due giovani sono stati arrestati a Tor Bella Monaca, sospettati di essere coinvolti nella rapina.