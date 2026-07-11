Due giovani algerini di 26 e 28 anni sono stati fermati al casello di Ventimiglia dai Carabinieri, dopo aver rubato un orologio di lusso del valore di 75 mila euro a Reggello. La fuga si è conclusa al confine italiano, dove i militari li hanno bloccati. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Firenze, 11 luglio 2026 – Si è conclusa al casello autostradale di Ventimiglia la fuga di due cittadini algerini, di 26 e 28 anni, fermati dai Carabinieri della Compagnia di Bordighera perché gravemente indiziati in relazione al furto con strappo di un orologio di lusso del valore di circa 75 mila euro. https:www.lanazione.itvideofurto-di-un-orologio-di-lusso-i-malviventi-fermati-al-confine-rqo9nth8 Il colpo all'outlet "The Mall" di Reggello. Il colpo era stato messo a segno il 4 luglio all'outlet di lusso "The Mall" di Reggello, in provincia di Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero individuato un turista tedesco intento a fare shopping, lo avrebbero seguito e, approfittando di un momento favorevole, gli avrebbero strappato dal polso il prezioso orologio, dileguandosi subito dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubano un orologio da 75mila euro a Reggello, ma fuga finisce al confine. Due giovani bloccati a Ventimiglia

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