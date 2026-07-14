Napoli rapinano un orologio da 130mila euro | due giovani ai domiciliari
Due giovani di 21 e 25 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Napoli Centro. Sono coinvolti in una rapina che ha portato via un orologio di lusso valutato circa 130mila euro a un turista statunitense. L’indagine ha permesso di identificare i responsabili e di eseguire i provvedimenti. La rapina si è verificata nel centro della città, e gli autori sono stati fermati poco dopo.
(LaPresse) Due giovani di 21 e 25 anni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro nell’ambito dell’indagine sulla rapina di un orologio di lusso del valore di circa 130mila euro ai danni di un turista statunitense. Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta della Procura di Napoli, riguarda la rapina avvenuta la sera del 6 giugno in via Nardones. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due indagati sarebbero arrivati a bordo di uno scooter davanti a un ristorante dal quale il turista era appena uscito con la moglie e la figlia. Uno dei due, con il volto coperto da un casco con visiera scura, avrebbe strappato con forza dal polso della vittima un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Napoli, turista Usa rapinato di un orologio da 130mila euro: arrestati due giovani
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Un attimo di violenza, poi la fuga. La rapina avvenuta lo scorso 6 giugno in via Nardones, a Napoli, ai danni di un turista americano, trascinato a terra mentre gli veniva strappato dal polso un orologio di lusso del valore di circa 130mila euro. I Carabinieri hann facebook
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