Napoli rapinano un orologio da 130mila euro | due giovani ai domiciliari

Notizia in breve

Due giovani di 21 e 25 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Napoli Centro. Sono coinvolti in una rapina che ha portato via un orologio di lusso valutato circa 130mila euro a un turista statunitense. L’indagine ha permesso di identificare i responsabili e di eseguire i provvedimenti. La rapina si è verificata nel centro della città, e gli autori sono stati fermati poco dopo.