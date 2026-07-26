Tarantini Time Quotidiano La piazza di Montemesola torna ad animarsi con la riapertura di uno dei suoi luoghi più rappresentativi. Lo storico bar del centro cambia volto e inaugura una nuova storia con il nome di “Nocciolino Bar”, frutto dell’investimento della famiglia montemesolina Sgobio. L’inaugurazione, avvenuta nella serata di oggi, ha richiamato numerosi cittadini, tra giovani, famiglie e curiosi, desiderosi di riscoprire uno spazio che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità. Dietro il progetto ci sono i fratelli Adele e Giuseppe Sgobio, che hanno scelto di restituire nuova vita a uno dei principali luoghi di aggregazione del paese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, riapre lo storico bar in piazza: nasce il Nocciolino Bar

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