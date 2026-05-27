Un' eredità lunga 80 anni | lo storico bar nel cuore del paese riapre con una nuova gestione

Il bar Carletto, nel centro di Brisighella, ha riaperto le sue porte dopo più di un anno di chiusura. La riapertura è avvenuta ieri, segnando il ritorno di un locale con una storia di circa 80 anni. La gestione è stata affidata a nuovi proprietari, che hanno sistemato gli interni e preparato il locale per riprendere l’attività. La clientela abituale ha accolto con entusiasmo il ritorno del bar.

Nel centro di Brisighella, ieri, ha riaperto le porte, dopo oltre un anno dalla chiusura, lo storico locale Bar Carletto. A prenderne le redini sarà Alessandro Liverani che punta a mantenere attivo uno dei luoghi più conosciuti e riconoscibili del paese, da sempre parte della quotidianità e della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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