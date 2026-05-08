Dopo un anno di lavori di ristrutturazione, il bar Dell’Amore ha riaperto a Savignano sul Rubicone, ora chiamato Bar Tiffany. La nuova apertura si è svolta nell’area tra via Battisti e piazza Oberdan, portando nuovamente in attività uno dei locali storici della città. La gestione è affidata a Rosaria, che ha deciso di rilanciare il locale con un nuovo nome e un restyling completo.

Dopo un anno di chiusura per lavori di totale ristrutturazione, ha riaperto i battenti a Savignano sul Rubicone, nell’angolo fra via Battisti e piazza Oberdan, uno dei bar storici della città ora denominato Bar Tiffany. E’ gestito da Rosaria Gangi 32 anni, di San Mauro Pascoli che dice: "Venivo spesso a Savignano e quando ho visto il bar era chiuso e che c’era la possibilità di gestirlo ho colto al volo l’occasione e sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Mi avvalgo della collaborazione di tre ragazze fra i 19 e i 33 anni, Denise, Arianna e Giuliaresidenti in zona. Siamo aperti dalle 5 alle 21 con chiusura la domenica. Il nostro punto forza sono le colazioni e gli aperitivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex bar Dell’Amore riapre come ‘Bar Tiffany’ con Rosaria

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