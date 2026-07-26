Arezzo, 26 luglio 2026 – Il Monte San Savino Festival entra nella sua ultima settimana di attività e prosegue il suo viaggio nella grande musica con un appuntamento dedicato alla riscoperta di un patrimonio straordinario e ancora troppo poco conosciuto: quello della musica vocale antica composta, interpretata e tramandata dalle donne. Lunedì 27 luglio alle ore 21.15, nel suggestivo scenario del Chiostro di Palazzo di Monte, sarà protagonista Cappella Artemisia, ensemble internazionale da anni impegnato nella ricerca, nello studio e nella valorizzazione del repertorio musicale femminile tra Rinascimento e Barocco. Un concerto che rappresenta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte San Savino Festival 2026, la riscoperta della musica antica al femminile con Cappella Artemisia

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A Monte San Savino torna il festival dedicato alla musica classica

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