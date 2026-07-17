Monte San Savino festival il viaggio nella musica di Bach inaugura la IV edizione
Il Monte San Savino Festival inaugura la sua quarta edizione con un concerto dedicato a Bach. L’evento si terrà domenica 19 luglio nel Chiostro di Palazzo di Monte. La serata include i “Doppi Concerti” di J., interpretati da musicisti invitati. La manifestazione si svolge nel rispetto del programma stabilito, con ingresso aperto al pubblico. La manifestazione continuerà nelle prossime settimane con altri eventi musicali.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Monte San Savino festival, il viaggio nella musica di Bach inaugura la IV edizione. Domenica 19 luglio 2026 il Chiostro di Palazzo di Monte ospita i “Doppi Concerti” di J.S. Bach: sul palco i grandi maestri delle Masterclass insieme ai giovani vincitori delle borse di studio Sarà la musica di Johann Sebastian Bach ad aprire, domenica 19 luglio alle ore 21.15, la quarta edizione del Monte San Savino Festival, la manifestazione che fino al 1° agosto trasforma la città toscana in un grande laboratorio internazionale dedicato alla musica classica, alla formazione e ai giovani talenti. Nel suggestivo Chiostro di Palazzo di Monte, nel cuore del centro storico di Monte San Savino, andrà in scena il concerto inaugurale dal titolo “I doppi concerti di J. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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