Sold out e applausi per l’apertura del Monte San Savino Festival | la magia di JS Bach conquista il Chiostro di Palazzo di Monte

Notizia in breve

L'apertura del Monte San Savino Festival ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha applaudito la performance dedicata a Johann Sebastian Bach. La serata si è svolta nel Chiostro di Palazzo, segnando l'inizio della quarta edizione della manifestazione, in programma fino al 1° agosto. La rassegna si concentra sulla musica classica, formazione e giovani talenti, trasformando la centro storico in un laboratorio internazionale di musica.