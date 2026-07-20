Sold out e applausi per l’apertura del Monte San Savino Festival | la magia di JS Bach conquista il Chiostro di Palazzo di Monte
L'apertura del Monte San Savino Festival ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha applaudito la performance dedicata a Johann Sebastian Bach. La serata si è svolta nel Chiostro di Palazzo, segnando l'inizio della quarta edizione della manifestazione, in programma fino al 1° agosto. La rassegna si concentra sulla musica classica, formazione e giovani talenti, trasformando la centro storico in un laboratorio internazionale di musica.
Arezzo, 20 luglio 2026 – . È stata la musica di Johann Sebastian Bach ad aprire, domenica 19 luglio, la quarta edizione del Monte San Savino Festival, la manifestazione che fino al 1° agosto trasforma la città toscana in un grande laboratorio internazionale dedicato alla musica classica, alla formazione e ai giovani talenti. Nel suggestivo Chiostro di Palazzo di Monte, nel cuore del centro storico, il concerto inaugurale “I doppi concerti di J.S. Bach” ha dato il via ad un’edizione che conferma la vocazione più originale del Festival: creare un incontro autentico tra grandi interpreti, giovani musicisti e luoghi storici, trasformando la musica in un’esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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