mongolfiere da sogno spettacolo a castiglione voli musica e gastronomia

Il cielo di Castiglione del Lago si è riempito di mongolfiere durante la prima edizione dell’Umbria Balloon Festival, iniziato all’aeroporto Eleuteri. L’evento comprende voli, musica e gastronomia e proseguirà anche oggi, spostandosi verso Gualdo Cattaneo e Todi. L’iniziativa si svolge in diverse località della zona, con spettacoli aerei e attività correlate programmati nel corso della manifestazione.

Il cielo di Castiglione del Lago si tinge dei colori delle mongolfiere per la prima edizione dell’ Umbria Balloon Festival, l’evento inaugurato all’Aeroporto Eleuteri che animerà il Trasimeno anche oggi prima di proseguire verso Gualdo Cattaneo e Todi. La manifestazione, che vede la partecipazione di equipaggi italiani e internazionali, ha preso il via con un volo inaugurale all’alba alla presenza del sindaco Matteo Burico, dell’assessore regionale al turismo Simona Meloni, del prefetto di Perugia Francesco Zito e di numerosi amministratori locali. L’organizzazione è curata da Luca Briziarelli per Bil Benefit e da Antonello Burchielli e Giancarlo Faltoni per l’Aeroclub Trasimeno asd, con la direzione di manifestazione affidata a Donatella Ricci, record woman mondiale di altitudine con autogiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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