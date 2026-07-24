Andrew Howe dà spettacolo nei 200 | tempo da sogno a Roma primato italiano di categoria

Andrew Howe ha stabilito il nuovo primato italiano nei 200 metri durante l’evento “Atletica di Sera” a Roma, con un tempo considerato da sogno. La sua performance ha incantato il pubblico allo Stadio “Paolo Rosi”, che ha assistito a una serata di grande atletica. Howe, ancora in forma, ha dominato la gara con un risultato che rimarrà nella memoria. La competizione si è conclusa con un risultato storico per l’atletica italiana.

Andrew Howe è ancora inarrestabile e ha dominato anche in ‘Atletica di Sera’ a Roma: tempo incredibile per la stella italiana La serata di ieri è stata pura magia atletica e ha illuminato lo Stadio delle Aquile “Paolo Rosi” nel cuore di Roma. Durante la seconda giornata di “Atletica di Sera”, meeting del Global Calendar World Athletics, il protagonista assoluto della serata è stato Andrew Howe. A vent’anni dai suoi primi trionfi, il primatista italiano del salto in lungo ha stupito tutti presentandosi ai blocchi di partenza dei 200 metri nella categoria Master SM40 con la maglia della Studentesca. Il risultato? Cronometro fermo a 21.26 (con vento legale +0. 🔗 Leggi su Sportface.it

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