Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, presso il Teatro Mario Spina di Arezzo, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta (Netflix Edition)” prodotto dalla compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate alla promozione del teatro tra gli studenti e il pubblico locale. La rappresentazione si svolgerà in un’unica serata e rientra nel calendario di appuntamenti culturali programmati per questa primavera. L’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, presso il Teatro Mario Spina, andrà in scena lo spettacolo teatrale della compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione dal titolo “ Romeo e Giulietta (Netflix Edition) ”, una rilettura originale e contemporanea del celebre capolavoro shakespeariano interpretata dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto. La serata rappresenterà non soltanto un importante momento culturale e artistico, ma anche un’occasione di condivisione e memoria per tutta la comunità scolastica. Sarà infatti ricordata Chiara Meoni, a cinque anni da quando ci ha lasciato, con un sentito ringraziamento alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Romeo e Giulietta (Netflix Edition)”, lo spettacolo teatrale della compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione

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Romeo e Giulietta - Morte di Tebaldo - LaScalaTv (Teatro alla Scala)

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