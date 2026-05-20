Romeo e Giulietta Netflix Edition lo spettacolo teatrale della compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione
Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, presso il Teatro Mario Spina di Arezzo, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta (Netflix Edition)” prodotto dalla compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate alla promozione del teatro tra gli studenti e il pubblico locale. La rappresentazione si svolgerà in un’unica serata e rientra nel calendario di appuntamenti culturali programmati per questa primavera. L’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.
Arezzo, 20 maggio 2026 – Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, presso il Teatro Mario Spina, andrà in scena lo spettacolo teatrale della compagnia dell’Istituto Giovanni da Castiglione dal titolo “ Romeo e Giulietta (Netflix Edition) ”, una rilettura originale e contemporanea del celebre capolavoro shakespeariano interpretata dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto. La serata rappresenterà non soltanto un importante momento culturale e artistico, ma anche un’occasione di condivisione e memoria per tutta la comunità scolastica. Sarà infatti ricordata Chiara Meoni, a cinque anni da quando ci ha lasciato, con un sentito ringraziamento alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Romeo e Giulietta - Morte di Tebaldo - LaScalaTv (Teatro alla Scala)
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