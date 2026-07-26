Mondiali di Scherma la spada maschile è sul podio | Davide Di Veroli conquista l’argento

Durante i Mondiali di Scherma a Hong Kong, un atleta italiano si è aggiudicato la medaglia d’argento nella gara di spada maschile. La competizione si è conclusa con il podio che vedeva l’Italia rappresentata, confermando il secondo posto conquistato durante la finale. La gara si è svolta nella giornata del 26 luglio 2026 e ha visto l’atleta italiano salire sul podio con il colore dell’argento. La manifestazione internazionale si è tenuta in Cina, coinvolgendo atleti da diverse nazioni.

Hong Kong, 26 luglio 2026 – Ha il colore dell’argento la medaglia vinta da Davide Di Veroli ai Mondiali di Scherma. La competizione iridata, in svolgimento ad Hong Kong in Cina, ha regalato il terzo alloro all’Italia e ancora del secondo posto. Dopo i podi di Macchi e Rizzi, nel fioretto maschile e nella spada femminile (leggi qui), ecco la spada maschile a dare all’Italia un altro sorriso. Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte Federschermafederscherma.it. Lo straordinario percorso di Davide Di Veroli si era aperto con il successo nel primo turno sul marocchino Elkord con il punteggio di 15-12. Subito dopo, con un’altra prestazione di grande carattere, il poliziotto che si allena al Piccolo Teatro Milano ha superato 15-13 il portacolori delle Isole Vergini, Schembri, approdando agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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