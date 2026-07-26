LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Di Veroli vuole la finale nella spada maschile!

Alle 12.00, Di Veroli e Masaru sono pronti per salire sulla pedana. Di Veroli ha già conquistato quattro medaglie mondiali: un argento individuale e un oro a squadre a Milano 2023, più un argento a squadre a Il Cairo 2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Ci siamo, stanno per fare il loro ingresso sulla pedana Di Veroli e Masaru. 11.58 Tornando a Di Veroli, l’azzurro ha già ottenuto la sua quarta medaglia iridata, dopo l’argento individuale e l’oro a squadre a Milano 2023 e l’argento a squadre a Il Cairo 2022. 11.57 Questo, invece, il tabellone delle semifinali nella sciabola femminile con la Francia già certa di aver conquistato due medaglie al termine della giornata visto il derby tra Tori e Balzer che lotteranno per la finale di categoria. Eifler Larissa (GER) vs Battai Sugar Katinka (HUN) Tori Toscane (FRA) vs Balzer Sara (FRA) 11.55 Vivremo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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