Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento nelle discipline di spada e sciabola. Le competizioni individuali sono entrate nel vivo e il paese ha già ottenuto risultati significativi nel fioretto maschile e nella spada femminile. La giornata ha visto atleti italiani salire sul podio in entrambe le specialità, confermando la presenza del paese tra i protagonisti della manifestazione. Le gare continuano con le fasi successive, mentre le medaglie sono assegnate nelle discipline di spada e sciabola.

I campionati del Mondo di Scherma ad Hong Kong 2026 entrano nel vivo con il tabellone individuale. L’Italia insegue traguardi importanti dopo le medaglie conquistate nel fioretto maschile e nella spada femminile. La quinta giornata di gare vede protagonisti gli atleti della spada maschile e della sciabola femminile. Nel tabellone maschile, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli strappano il pass per gli ottavi di finale. Mencarelli supera il sudcoreano Park per 15-8 e l’israeliano Vilensky per 15-7, preparandosi ad affrontare il saudita Alomairi. Di Veroli fatica ma piega il marocchino Elkord 15-12 e vince 15-13 contro Schembri, garantendosi il match contro il francese Bardenet. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di scherma: due argenti per l’Italia, oggi spada e sciabola

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Medagliere Mondiali scherma 2026: l’Italia apre con due argenti, una coppia al comandoDurante le prime giornate dei Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento.

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Doppio argento per l’Italia ai Mondiali di scherma di Hong Kong! Filippo Macchi conquista il secondo posto nel fioretto, Giulia Rizzi nella spada. Due risultati che confermano il valore della nostra scherma. Complimenti agli azzurri e a tutto lo staff! x.com

260723 Jackson Wang ha confermato la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Scherma a Hong Kong, Cina 2026. reddit

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