Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento con gli atleti Filippo Macchi e Giulia Rizzi. La cronaca in diretta si ferma qui, con l’appuntamento per le gare successive previsto per questa notte, dedicata alla spada maschile e alla sciabola femminile individuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Possiamo chiude qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, l’appuntamento è a sta notte con la nuova giornata di incontri ad Hong Kong per i Mondiali di scherma, con la spada maschile individuale e la sciabola femminile individuale. Grazie mille per averci seguito nel corso di questo evento, buon proseguimento di giornata a tutti! 14.48 Abbiamo perso entrambe le finali di oggi, e nei modi più opposti possibili: la prima, quella di Macchi, che è stato dominato dall’inizio alla fine, e la seconda, con Rizzi, che invece è sfumata all’ultimo nel tempo supplementare. Sappiamo tutti che lo sport è anche questo, con la fortuna e la mentalità che a volte sono più importanti delle vere e proprie capacità di un atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi

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