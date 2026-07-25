Medagliere Mondiali scherma 2026 | l’Italia apre con due argenti una coppia al comando
Durante le prime giornate dei Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento. Una coppia italiana si trova in cima alla classifica del medagliere, con altri atleti che continuano a competere nelle varie discipline. La manifestazione, iniziata il 22 luglio, prosegue con le fasi a gironi prima di entrare nelle gare decisive per i dodici titoli in palio.
I Mondiali 2026 di scherma si disputano a Hong Kong (Cina) dal 22 al 30 luglio: dopo tre giornate dedicate alle varie fasi a gironi, la rassegna iridata entra nel vivo e metterà in palio i consueti dodici titoli nel giro di sei giorni. Prima ci sarà spazio per le prove individuali nelle tre armi (fioretto, spada, sciabola), poi spazio alle gare a squadre, che incoroneranno le migliori formazioni in circolazione a livello globale. L’Italia si è presentata in terra asiatica con grandi ambizioni e punta a essere protagonista nell’appuntamento più importante di questa annata agonistica. Dopo aver conquistato il medagliere generale ai recenti... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Temi più discussi: Scherma, cominciato il Mondiale ad Hong Kong; Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, Cina: l'Italia punta in alto dopo una stagione da protagonista; Mondiali di Scherma 2026, sciabola avanti: Torre, Gallo, Neri e Bertini qualificati al tabellone principale.
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