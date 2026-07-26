Il 24enne schermidore italiano delle Fiamme Oro ha perso la finale di spada ai Mondiali di Hong Kong per una sola stoccata, con il punteggio di 12-11. La gara si è svolta alla Asia-World Arena e ha visto il giovane atleta conquistare il suo primo podio mondiale. Per l’Italia si tratta del terzo argento nelle competizioni individuali di questa edizione.

Il 24enne romano delle Fiamme Oro si arrende di una sola stoccata nella finale disputata alla Asia-World Arena di Hong Kong. Per l’Italia è il terzo argento nelle prove individuali. Davide Di Veroli conquista la medaglia d’argento nella prova individuale di spada maschile ai Campionati Mondiali di scherma di Hong Kong. Sulla pedana della Asia-World Arena, il ventiquattrenne romano delle Fiamme Oro è stato sconfitto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti con il punteggio di 12-11, al termine di un assalto deciso da una sola stoccata. L’azzurro ha chiuso sul secondo gradino del podio dopo aver raggiunto l’ultimo atto della competizione con un percorso di alto livello. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali di scherma, Di Veroli è d’argento nella spada: Malcotti vince 12-11

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Davide Di Veroli: dalla delusione olimpica alla rinascita, il ritorno del numero uno della spada

Notizie e thread social correlati

Scherma, Mondiali: Di Veroli argento nella spada, in finale si impone lo svizzero MalcottiDavide Di Veroli ha vinto la medaglia d’argento nella spada individuale ai Mondiali di scherma a Hong Kong.

Finale ancora tabù ai Mondiali di scherma: Davide Di Veroli argento nella spadaDurante i Mondiali di scherma 2026 in corso a Hong Kong, l’Italia non ha conquistato medaglie d’oro nella spada maschile.

Temi più discussi: Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Mondiali di scherma, doppio argento per l'Italia. Macchi e Rizzi sul podio; Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, Cina: l'Italia punta in alto dopo una stagione da protagonista.

ULTIM'ORA SCHERMA Mondiali 2026, argento per Di Veroli nella spada maschile: battuto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti #SkySport x.com

260723 Jackson Wang ha confermato la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Scherma a Hong Kong, Cina 2026. reddit

Finale ancora tabù ai Mondiali di scherma: Davide Di Veroli argento nella spadaSfuma ancora l'oro per l'Italia ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, evento in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana di Hong Kong. Davide ... oasport.it

Mondiali di scherma, Davide Di Veroli argento nella spada maschileTerzo argento per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati del Mondo di scherma in corso a Hong Kong. A conquistarlo, nella spada maschile, è Davide Di Veroli, che cede in finale allo svizzero ... tg24.sky.it