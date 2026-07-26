Mondiali di scherma Di Veroli che rimonta | è già a medaglia

Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, un atleta italiano ha vinto una medaglia dopo aver recuperato uno svantaggio nei quarti di finale contro un avversario giapponese. È il terzo podio per l’Italia in questa competizione. Nella spada maschile, un altro italiano si è classificato decimo, mentre un altro atleta si è posizionato diciassettesimo.

L’azzurro conquista il terzo podio dell’Italia a Hong Kong dopo una straordinaria rimonta nei quarti contro Ryu Matsumoto. Mencarelli decimo e Galassi diciassettesimo nella spada maschile. Davide Di Veroli regala all’Italia la terza medaglia ai Campionati Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong. L’azzurro è approdato alle semifinali della gara individuale di spada maschile ed è quindi già certo di salire sul podio. Alle ore 12 italiane il ventiquattrenne romano affronterà il giapponese Masaru Yamada per conquistare un posto nella finale per il titolo mondiale. Il percorso di Di Veroli è cominciato con il successo ottenuto nel primo turno contro il marocchino Elkord. 🔗 Leggi su Sportface.it

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