Saranno certamente due le medaglie per l’Italia in questa quarta giornata dei Mondiali di scherma ad Hong Kong, la prima dove si assegnano i titoli iridati. Una dalla spada femminile (derby nei quarti Santuccio-Rizzi) e l’altra da uno strepitoso Filippo Macchi, che completa una rimonta incredibile nei quarti di finale della prova individuale di fioretto maschile. Il toscano si è trovato sotto 14-12 contro il fortissimo russo Kirill Borodachev ed è riuscito a recuperare, imponendosi per 15-14. Medaglia sicura e purtroppo svanisce il sogno del derby azzurro in semifinale. Infatti Macchi affronterà il giapponese Kazuki Iimura, che ha sconfitto nei quarti di finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, rimonta da urlo di Filippo Macchi! Medaglia sicura ai Mondiali nel fioretto

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