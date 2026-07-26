Molte fedi percorso in difesa dell’ambiente | il futuro si crea salvando le radici

Notizia in breve

Il 20 agosto a Vilminore si è svolto un evento dedicato alla tutela ambientale, con ospiti di rilievo come Pino Petruzzelli. Il 14 settembre è atteso lo scrittore Amitav Ghosh. La rassegna ha affrontato temi legati alla crisi climatica e al rapporto tra umanità e natura, con interventi e discussioni su queste questioni. L’iniziativa ha coinvolto relatori e pubblico, concentrandosi su strategie di tutela ambientale e radici culturali.