Le fedi a confronto sul futuro dell’umanità La deterrenza può evitare la guerra ma non costruisce la pace
Durante la Global Nobel Laureates Assembly, leader religiosi hanno discusso sul futuro dell’umanità, evidenziando che la deterrenza nucleare può prevenire conflitti ma non garantisce la pace. Si sono confrontati su come l’intelligenza artificiale e le armi nucleari pongano domande sul destino umano. Il dialogo ha sottolineato differenze tra le interpretazioni religiose, con alcune che richiamano le “mura di Gerusalemme” invece della “torre di Babele”.
Alla Global Nobel Laureates Assembly il dialogo tra rappresentanti delle religioni: IA e armi nucleari interrogano il destino dell’uomo.. Le “mura di Gerusalemme”, non la “torre di Babele”. Due immagini bibliche, due paradigmi contrapposti che mostrano come, nel costruire dell’uomo, non siano indifferenti né il fine né il metodo. Da una parte, l’edificazione di una comunità fondata sulla convivialità delle differenze, aperta alla dimensione verticale del rapporto con il Senso che trascende l’uomo e alimenta le relazioni; dall’altra, la pretesa di un progetto autocentrato ed egemonico che, recidendo questo legame e piegando ogni cosa alla propria logica, soffoca tanto la dimensione orizzontale dell’incontro quanto quella trascendente dell’esistenza, finendo per spegnere l’umano. 🔗 Leggi su Api.follow.it
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