Le fedi a confronto sul futuro dell’umanità La deterrenza può evitare la guerra ma non costruisce la pace

Notizia in breve

Durante la Global Nobel Laureates Assembly, leader religiosi hanno discusso sul futuro dell’umanità, evidenziando che la deterrenza nucleare può prevenire conflitti ma non garantisce la pace. Si sono confrontati su come l’intelligenza artificiale e le armi nucleari pongano domande sul destino umano. Il dialogo ha sottolineato differenze tra le interpretazioni religiose, con alcune che richiamano le “mura di Gerusalemme” invece della “torre di Babele”.