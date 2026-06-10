Molte Fedi | anteprima con Mastrovito firma dell’Agnus Dei della Sagrada Familia

Notizia in breve

L'artista bergamasco, noto per aver realizzato la firma dell’Agnus Dei nella Sagrada Familia, parteciperà a un incontro dedicato al rapporto tra arte, fede e contemporaneità. L'evento prevede un confronto con don Giuliano Zanchi e Giovanna Brambilla, e si concentrerà sulle connessioni tra espressione artistica e credenze religiose. La discussione si svolgerà in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su date o luoghi specifici.