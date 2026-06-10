Molte Fedi | anteprima con Mastrovito firma dell’Agnus Dei della Sagrada Familia
L'artista bergamasco, noto per aver realizzato la firma dell’Agnus Dei nella Sagrada Familia, parteciperà a un incontro dedicato al rapporto tra arte, fede e contemporaneità. L'evento prevede un confronto con don Giuliano Zanchi e Giovanna Brambilla, e si concentrerà sulle connessioni tra espressione artistica e credenze religiose. La discussione si svolgerà in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su date o luoghi specifici.
MOLTE FEDI. L’artista bergamasco dialogherà con don Giuliano Zanchi e Giovanna Brambilla sul rapporto tra arte, fede e contemporaneità. Nel giorno in cui Barcellona celebra l’inaugurazione della Torre di Gesù, la più alta della Sagrada Familia, c’è anche un po’ di Bergamo in uno dei simboli destinati a segnare il completamento dell’opera di Antoni Gaudí. A svettare sulla nuova torre è infatti l’Agnus Dei realizzato dall’artista bergamasco Andrea Mastrovito, chiamato a dare forma all’unico elemento che l’architetto catalano scelse di non progettare personalmente. Gaudí immaginò ogni dettaglio della basilica, lasciando però la libertà di affidare a un artista contemporaneo la scultura dell’Agnello di Dio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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