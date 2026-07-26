Alì Molossi ha segnato il gol decisivo con il Medicina Fossatone, portando il Mezzolara a un vantaggio di otto punti sulla Spal. Ora, poco più di cinque mesi dopo, l’attaccante torna a vestire la maglia biancazzurra, questa volta alla Spal, dopo aver già giocato con il club in passato. La trattativa si è conclusa con il trasferimento di Molossi alla squadra di categoria superiore.

Poco più di cinque mesi fa Alì Molossi realizzò il gol decisivo col Medicina Fossatone, consentendo al suo Mezzolara di volare a +8 sulla Spal. Un allungo determinante nell’economia del campionato di Eccellenza, che permise alla squadra di Zecchi di respingere il successivo tentativo di rimonta dell’Ars et Labor, alla quale non bastò una lunga striscia di vittorie e il successo nello scontro diretto allo stadio Mazza. Dopo quella rete intervistammo il centrocampista classe 1994, che si congedò con parole quasi profetiche: "La Spal nel mio futuro? Le porte non sono chiuse". Naturalmente, in quella fase Alì era concentrato esclusivamente sul Mezzolara e sulla cavalcata verso la promozione in serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molossi alla Spal, il cerchio si è chiuso. Dopo il Mezzolara, vuole il bis in biancazzurro

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