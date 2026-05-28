Un nuovo allenatore è stato annunciato alla guida del club. Dopo aver lasciato la squadra precedente, il tecnico toscano ha preso il posto del suo predecessore. La società spera in un rilancio e in un ciclo di successi, come avvenuto in passato. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui motivi delle scelte o sui piani futuri. La decisione segna un cambio di direzione per il team in vista della prossima stagione.

Allegri Conte, altro cambio alla guida di un top club! Il tecnico toscano gli succede e il Napoli sogna un nuovo grande ciclo. Massimiliano Allegri torna al centro della scena. Dodici anni dopo aver raccolto l’eredità di Antonio Conte alla Juventus, il tecnico livornese si prepara a farlo di nuovo, questa volta sulla panchina del Napoli. Un incastro quasi cinematografico, che unisce due epoche e due club diversi, ma con lo stesso filo conduttore: Allegri chiamato a trasformare un clima di incertezza in un nuovo inizio. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’addio di Conte, arrivato dopo una stagione complessa e segnata da tensioni interne, ha costretto Aurelio De Laurentiis a una scelta rapida ma ponderata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Conte, il cerchio si chiude! A Napoli come alla Juventus, la storia si ripete. Inizia un nuovo ciclo vincente?

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MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST NAPOLI MILAN:HANNO MERITATO LA VITTORIA DOBBIAMO...

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Era il 23 aprile 2023 ( #Juventus- #Napoli 0-1) noi di Pianetanapoli facemmo questa domanda a Massimiliano #Allegri 3 anni dopo il cerchio potrebbe chiudersi? VI PIACEREBBE SULLA PANCHINA AZZURRA COME SUCCESSORE DI #CONTE? x.com

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