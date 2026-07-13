Due giocatori del Mezzolara, Dalmonte e Battisti, sono nel mirino della Spal in vista di un possibile trasferimento. La società sta ancora definendo le strategie di mercato, dopo aver chiarito i ruoli di direttore sportivo e allenatore. La campagna acquisti non è ancora partita ufficialmente e resta in attesa di sviluppi. La squadra biancazzurra non ha ancora concluso le trattative con i giocatori interessati.

Dopo aver chiarito le posizioni di direttore sportivo e allenatore, potrà finalmente entrare nel vivo la campagna acquisti della Spal che di fatto è ancora ferma al palo. Risultano depositati i contratti di Andrea Dall’Ara e Leonardo Mazza, e un accordo di massima con Luca Senigagliesi e Simone Mazzali, che non si è però ancora concretizzato in un prolungamento. Sono in stand-by anche due operazioni in entrata che il direttore sportivo Federico aveva praticamente definito: il terzino sinistro Pierluigi Montanaro e l’attaccante esterno Simone Fabretti. Quest’ultimo ha giocato gli ultimi campionati nel Mezzolara, e non sarebbe l’unico atleta che potrebbe arrivare dalla squadra di Zecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Altri due giocatori promossi col Mezzolara potrebbero approdare in biancazzurro. Dalmonte e Battisti nel mirino

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