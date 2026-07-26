Modigliana il paese dei centenari Dopo ‘Giannetto’ fa festa Eleonora
A Modigliana, nel giro di un mese, sono stati celebrati due centenari. Il primo, un uomo di nome Giovanni Ortolani, ha compiuto 100 anni il 17 giugno, con parenti e amici presenti. Il secondo, Eleonora Costi, nata il 15 luglio 1926 a Borgo San Lorenzo, ha appena festeggiato il suo centesimo compleanno. Entrambi hanno ricevuto auguri e manifestazioni di affetto dalla comunità locale.
Nel giro di un mese Modigliana ha festeggiato due centenari: la memoria storica del paese Giovanni Ortolani, che ha raccolto parenti e amici il 17 giugno, giorno del 100° genetliaco, ed Eleonora Costi, nata il 15 luglio 1926 a Borgo San Lorenzo a Firenze, che ha appena festeggiato lo straordinario traguardo. Prima una grande festa con gli amici e i quindici nipoti, che risiedono fuori. E ieri pomeriggio una seconda festa di compleanno nella casa protetta ‘Madonna del Cantone’, dove risiede da due anni. Ieri ha spento le 100 candeline assieme ai parenti, al personale e agli ospiti della struttura. La Costi è costretta in una sedia a rotelle da tre anni perché le gambe non la sorreggono, ha difficoltà con l’udito e deve stare attenta agli zuccheri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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