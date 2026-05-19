Monopoli si scopre ' paese dei centenari' e celebra Cosimo Aprile | a 106 anni è il più longevo in città

A Monopoli, un cittadino ha raggiunto i 106 anni, diventando il più anziano della città. Nato nel 1920, ha ricevuto oggi dal sindaco una pergamena in segno di riconoscimento. La vicenda è stata resa nota attraverso una cerimonia ufficiale nel centro cittadino. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o analisi, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla celebrazione e all’età del protagonista. La città si prepara a festeggiare questa particolare longevità con un evento pubblico.

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