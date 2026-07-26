Dal ritiro dell’Inter in Germania, il centrocampista ha commentato le sconfitte contro le grandi squadre, tra cui il Milan. Ha detto che non solo contro i rossoneri, ma anche contro le altre big, non sono riusciti a ottenere vittorie, sottolineando come questo faccia parte del calcio. Le sue parole sono state riportate da un sito di informazione sportiva.

Dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha lanciato una frecciata al Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb: > "Non solo contro il Milan, ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big, questo è il calcio. Importante aver vinto il campionato, giochiamo per vincere lo scudetto. Proveremo quest'anno a vincere anche queste partite". promowebapp La risposta del Milan sul campo e l'orgoglio nei derby. È vero che l'Inter ha dominato la stagione in Italia vincendo lo Scudetto con relativa semplicità e trionfando anche in Coppa Italia, ma va dato a Cesare quel che è di Cesare: il Milan ha dominato i due derby stagionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mkhitaryan sui derby persi contro il Milan: "Ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big"

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Si parla di: Mkhitaryan provoca il Milan: Derby persi? Noi giochiamo per vincere lo scudetto; Inter, Mkhitaryan: Riscattare i derby persi contro il Milan? Ci è dispiaciuto non battere le big, ma l'importante è vincere lo scudetto.