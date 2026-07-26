Mkhitaryan sui derby persi contro il Milan | Ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big
Dal ritiro dell’Inter in Germania, il centrocampista ha commentato le sconfitte contro le grandi squadre, tra cui il Milan. Ha detto che non solo contro i rossoneri, ma anche contro le altre big, non sono riusciti a ottenere vittorie, sottolineando come questo faccia parte del calcio. Le sue parole sono state riportate da un sito di informazione sportiva.
Dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha lanciato una frecciata al Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb: > "Non solo contro il Milan, ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big, questo è il calcio. Importante aver vinto il campionato, giochiamo per vincere lo scudetto. Proveremo quest'anno a vincere anche queste partite". promowebapp La risposta del Milan sul campo e l'orgoglio nei derby. È vero che l'Inter ha dominato la stagione in Italia vincendo lo Scudetto con relativa semplicità e trionfando anche in Coppa Italia, ma va dato a Cesare quel che è di Cesare: il Milan ha dominato i due derby stagionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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