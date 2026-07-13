Renzi e la sfida a Vannacci che già sente di poter vincere | Kraken contro Generale ma non a calcio – Il video

Matteo Renzi ha sfidato pubblicamente Roberto Vannacci durante la Partita del Cuore, lasciando intendere di poter vincere in una sfida tra loro. La proposta è stata formulata senza coinvolgere il calcio, poiché l’ex premier non considera il generale allo stesso livello. Renzi ha commentato la sfida come un confronto tra un “Kraken” e un “Generale”, lasciando intendere che si tratti di una sfida figurata più che sportiva.

È una sfida più o meno a campo neutro quella che lancia Matteo Renzi dalla Partita del Cuore a Roberto Vannacci. Niente calcio per i due, anche perché l’ex premier probabilmente non considera il generale neanche al suo livello. Ma la corsa sì, su quella lo stesso eurodeputato eletto con la Lega potrebbe anche accettare. Ed è così che parte la provocazione del senatore fiorentino, mentre palleggia prima della partita benefica a L’Aquila: «Siamo alla Partita del Cuore, come tutti gli anni, all’Aquila. Però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme. Sai che cosa c’è? – dice Renzi – Io, però, non vedo il Generale Vannacci che fa il triathlon. 🔗 Leggi su Open.online

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RENZI: STATE SOTTOVALUTANDO VANNACCI, LA LEGA RISCHIA DI PERDERE VOTI A DESTRA

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