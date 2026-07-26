Mistero al rifugio per animali in Toscana | caprone sparisce e viene trovato fatto a pezzi e gettato in una botola

Notizia in breve

Un caprone scomparso dal rifugio per animali in Toscana è stato ritrovato fatto a pezzi e gettato in una botola. I volontari avevano segnalato la sua scomparsa sui social, e dopo una settimana è stata trovata la carcassa smembrata. La scoperta è stata fatta dai volontari durante un sopralluogo nel rifugio. La polizia ha aperto un’indagine. Non sono stati ancora individuati i responsabili.