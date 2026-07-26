Il mister Gamma ha annunciato di aver rinunciato alle ultime tre mensilità della scorsa stagione, con l’intento di permettere alla società di utilizzare quei fondi per la costruzione della rosa attuale. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda i compensi ancora dovuti per il periodo passato. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della rinuncia né sulla reazione della società.

"Rinuncio alle tre mensilità che ancora mi spettano per la scorsa stagione in giallorosso, affinché la dirigenza possa impiegare i soldi dei miei compensi nella costruzione della nuova rosaA. Da parte di Gabrio Ganna (foto) un gesto concreto, per non scomodare troppo l’aggettivo "esemplare". Il Poggibonsi, in queste giornate convulse all’interno di una difficile transizione, si starebbe adoperando anche per sistemare le pendenze nei confronti dei tesserati per il 2025-2026. Ma intanto Gamma, quaranta anni, diploma Uefa B a Coverciano, già vice allenatore di Federico Barontini e poi al timone della squadra tra il 19 ottobre il 23 novembre, ha già preso la sua decisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Gamma tende la mano al Poggibonsi: "Ho deciso, rinuncio alle ultime tre mensilità"

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