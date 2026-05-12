Il ministro degli Esteri tedesco ha definito un inganno l'affermazione del presidente russo secondo cui non avrebbe mai rifiutato negoziati con l’Unione Europea. Intanto, un rappresentante degli Stati Uniti sta programmando una visita a Mosca per discutere di una possibile estensione della tregua in Ucraina con le autorità di Kiev. La situazione diplomatica tra Mosca, Berlino e Washington resta particolarmente tesa.

Ora che Putin vuole parlare con l’Europa, l’Europa non si fida. Il primo governo a temere «un nuovo inganno», come dice il ministro della Difesa Boris Pistorius, è quello tedesco, anche se il cancelliere Friedrich Merz ha fatto sapere che «l’Europa è pronta» a trattare. La Serbia si è offerta di ospitare i negoziati tra Ucraina e Russia, e girano già alcuni nomi di possibili negoziatori e mediatori per conto dell’Ue, come Antonio Costa, Angela Merkel e Mario Draghi. La prudenza in Europa è alta, ma è un fatto che sabato, alla parata militare di Mosca, Putin ha parlato per la prima volta della fine della guerra. Poi, certo, potrebbe finirla e basta, avendola iniziata lui, ma sono le troppe le questioni sul tappeto, troppi gli interessi in gioco, anche di terzi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Non ho mai rifiutato i negoziati con la Ue». Putin tende la mano ma Berlino lo attacca

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