Meloni tende la mano alle opposizioni | Periodo complicato non servono scontri

In un momento caratterizzato da crisi internazionali, tensioni tra paesi e segnali di rallentamento economico, la premier italiana invita le opposizioni a evitare scontri e a concentrarsi su un dialogo più costruttivo. La sua presa di posizione si inserisce in un quadro di instabilità globale e di difficoltà interne, con l’obiettivo di mantenere un clima più collaborativo tra le forze politiche.

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Nel pieno di un quadro internazionale segnato da guerre, tensioni geopolitiche e rallentamento economico, Giorgia Meloni prova a spostare il confronto politico su un terreno meno conflittuale e più istituzionale. Al premier time al Senato, la presidente del Consiglio apre infatti alla proposta avanzata da Carlo Calenda di creare una cabina di regia sulle questioni economiche più urgenti, riconoscendo la necessità di un confronto condiviso sulle grandi scelte strategiche del Paese. L'invito: "Abbassiamo i toni dello scontro politico" «Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire», ha detto Meloni rivolgendosi al leader di Azione.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni tende la mano alle opposizioni: "Periodo complicato, non servono scontri" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni tende la mano a Schlein: «L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido». La segretaria dem: «La premier posi la clava»«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein,... Impianti sportivi e convenzioni. Il Comune tende la mano alle societàI gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno firmando il rinnovo delle convenzioni in scadenza. Argomenti più discussi: Riforma medici famiglia, dottori sul piede di guerra ma il ministro Schillaci tende la mano; Il premier eletto dell'Ungheria Magyar ricevuto da Meloni: Concordi su balcanici in Ue e migranti; Legge elettorale, prove di confronto: Presto un tavolo con l’opposizione; ETS, Bruxelles regala 4 miliardi alle industrie più inquinanti.