Ministro Interno tedesco | ‘al Pride un attentato terroristico islamista’

Da imolaoggi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Interni tedesco ha dichiarato che l’attacco avvenuto durante il Pride è da considerarsi un attentato terroristico islamista. Ha inoltre riferito che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

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Lo ha detto il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt, che ha aggiunto che la madre di Abdul Ballout ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002.La famiglia è originaria del Libano. Lo stesso ministro ha poi aggiornato il numero dei feriti nell’attentato: sono 29. Dobrindt ha affermato che il sospettato ha usato un van per investire la folla e poi ha usato un coltello o “un altro strumento contundente” per aggredire i passanti, causando gravi ferite. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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