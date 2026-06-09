Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato un’anziana con un coltello al supermercato. Dopo aver aggredito, è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri poco dopo. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimoni e immagini di sorveglianza che hanno permesso di identificare e localizzare l’aggressore. L’uomo è stato portato in caserma, mentre l’anziana ha riportato ferite lievi.

? Punti chiave? In Breve Un coltello nel parcheggio di via San Paolo: arrestato il 34enne che ha minacciato una pensionata. I Carabinieri della tenenza di Medicina hanno arrestato un uomo di 34 anni di origine ucraina dopo che ha puntato un coltello contro una donna di 70 anni nel parcheggio di un supermercato in via San Paolo. L’episodio si è consumato mentre la vittima stava sistemando i prodotti della spesa all’interno del proprio veicolo. L’aggressore ha intimato alla donna di scendere subito dall’auto, avvicinando la lama di un serramanico alla zona del ventre della settantenne. L’uomo, già noto alle autorità per precedenti episodi, ha interrotto l’aggressione solo a causa dell’arrivo di altre persone presenti nell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al supermercato: arrestato chi minacciò un’anziana col coltello

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