L’altro pomeriggio, nei pressi di un supermercato a Monza, si sono verificati momenti di tensione quando un uomo armato di coltello ha minacciato clienti e dipendenti. La presenza dell’arma ha causato panico tra le persone presenti, che hanno immediatamente cercato di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno circondato la zona e arrestato l’uomo. Non ci sono state segnalazioni di feriti durante l’incidente.

Armato di coltello ha minacciato clienti e dipendenti di un supermercato. Momenti di tensione si sono vissuti l’altro pomeriggio nei pressi di un punto vendita di Monza. Gli agenti della Questura sono intervenuti nel parcheggio di un’attività commerciale a seguito della segnalazione di un uomo che stava minacciando alcune persone con un coltello. Gli agenti delle Volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato l’uomo segnalato e proceduto al controllo e alla successiva perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire un coltello a serramanico con lama di circa 9 centimetri, occultato all’interno di una borsa a tracolla.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia dipendente del supermercato con un coltello

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RAPINATORI AL SUPERMERCATO: CLIENTI E CASSIERE SEQUESTRATE E MINACCIATE CON LA PISTOLA | 12/12/2025

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