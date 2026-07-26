Minacce social assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore

Notizia in breve

La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco, dopo che sui social sono state pubblicate minacce nei giorni scorsi. La decisione è arrivata in seguito alla morte di Fakir. La protezione è stata disposta per garantire la sicurezza del primo cittadino, che aveva ricevuto messaggi di minaccia. La misura è stata adottata in modo immediato e riguarda il supporto di forze dell’ordine durante gli spostamenti.