Minacce social assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore
La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco, dopo che sui social sono state pubblicate minacce nei giorni scorsi. La decisione è arrivata in seguito alla morte di Fakir. La protezione è stata disposta per garantire la sicurezza del primo cittadino, che aveva ricevuto messaggi di minaccia. La misura è stata adottata in modo immediato e riguarda il supporto di forze dell’ordine durante gli spostamenti.
La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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#Fakir Assegnata la #scorta al sindaco di Bologna, Lepore. La decisione della Prefettura dopo le minacce di morte comparse sui social, nei giorni scorsi, in seguito alla morte del 42enne Abderrahim mentre era ammanettato. Verrà attivata nei prossimi giorni x.com
Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore. La protezione sarà attivata nei prossimi giorni #ANSA facebook
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Scorta per il sindaco di Bologna Lepore dopo minacce per la manifestazione di FakirDopo la morte di Abderrahim Fakir e i disordini successivi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha ricevuto minacce di morte e ora ha una scorta. notizie.it