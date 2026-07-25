Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia in Questura dopo aver ricevuto numerose minacce online negli ultimi giorni. L’esposto è stato depositato a causa di un'ondata di intimidazioni sui social media, legate a scontri recenti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle minacce o sui soggetti coinvolti. La decisione di rivolgersi alle autorità è stata comunicata ufficialmente dal Comune.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esposto in Questura dopo l’ondata di intimidazioni sui social. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha deciso di rivolgersi alle autorità presentando una denuncia-querela in Questura in seguito alle numerose minacce ricevute online negli ultimi giorni. La decisione è arrivata dopo le tensioni scoppiate nel centro cittadino in occasione della manifestazione successiva ai fatti legati ad Abderrahim Fakir. Cresce il clima di tensione sui social. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, nei confronti del primo cittadino si è registrata una crescente ondata di messaggi intimidatori, pubblicati sia sui social network sia attraverso comunicazioni private. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Minacce online contro Matteo Lepore dopo gli scontri: il sindaco di Bologna presenta denuncia

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