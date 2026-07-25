Minacce online dopo gli scontri a Bologna Il sindaco Matteo Lepore denuncia

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura dopo aver ricevuto minacce sui social network. Le intimidazioni sono arrivate nei giorni successivi agli scontri avvenuti in centro città durante una notte di guerriglia, in seguito a un evento in piazza.

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Bologna, 25 luglio 2026 – Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono "Lepore ti vogliamo come Fakir", solo per citarne uno. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. L'ufficio legale di Palazzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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