Minacce online dopo gli scontri a Bologna Il sindaco Matteo Lepore denuncia
Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura dopo aver ricevuto minacce sui social network. Le intimidazioni sono arrivate nei giorni successivi agli scontri avvenuti in centro città durante una notte di guerriglia, in seguito a un evento in piazza.
Bologna, 25 luglio 2026 – Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono "Lepore ti vogliamo come Fakir", solo per citarne uno. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. L'ufficio legale di Palazzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Scontri a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir
Notizie e thread social correlati
Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura il 24 luglio, dopo aver ricevuto minacce sui social network.
Minacce di morte a Lepore: il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli hatersIl sindaco di Bologna ha presentato denuncia in questura dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media.
Argomenti più discussi: Minacce di morte a Lepore: il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli haters; Minacce di morte a Lepore | il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli haters.
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia-querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir #ANSA x.com
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia-querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir #ANSA facebook
Minacce online dopo gli scontri a Bologna. Il sindaco Matteo Lepore denunciaAnche messaggi privati con minacce anche di morte. Lepore ti vogliamo come Fakir: il primo cittadino in Questura per tutelarsi ... ilrestodelcarlino.it
Minacce online a Lepore dopo gli scontri, il sindaco denuncia(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di gue ... corrieredellosport.it