Minacce a Lepore disposta la scorta | lo proteggeranno quei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza

Notizia in breve

La Prefettura di Bologna ha disposto una scorta per il sindaco, dopo le minacce di morte ricevute in seguito alle proteste per la morte di Fakir. Le manifestazioni, che hanno coinvolto anche agenti feriti, sono state innescate dagli appelli del sindaco a scendere in piazza. La protezione sarà garantita dagli stessi agenti contro cui il primo cittadino aveva mosso critiche. La decisione è stata presa in risposta alle minacce e alle tensioni generate dagli eventi.