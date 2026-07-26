Minacce a Lepore disposta la scorta | lo proteggeranno quei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza
La Prefettura di Bologna ha disposto una scorta per il sindaco, dopo le minacce di morte ricevute in seguito alle proteste per la morte di Fakir. Le manifestazioni, che hanno coinvolto anche agenti feriti, sono state innescate dagli appelli del sindaco a scendere in piazza. La protezione sarà garantita dagli stessi agenti contro cui il primo cittadino aveva mosso critiche. La decisione è stata presa in risposta alle minacce e alle tensioni generate dagli eventi.
La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare “una scorta al sindaco” di Bologna Matteo Lepore, dopo le minacce di morte seguite alle manifestazioni che hanno sconvolto Bologna per la morte di Fakir e che erano state “scatenate” dagli appelli a scendere in piazza dello stesso sindaco (che con gli agenti feriti non si era scusato). Un paradosso non da poco, fermo restando l’assoluta solidarietà al sindaco per le minacce ricevute in pubblico e in privato. L a notizia della scorta a Lepore è stata data da alcuni quotidiani tra cui ‘ Corriere della Sera ‘ e ‘La Repubblica ‘. Una forma di tutela – si legge – che verrà attivata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Lepore, ti vogliamo come Fakir: minacce di morte al sindaco di Bologna, disposta la scorta x.com
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