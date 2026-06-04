Saraboyukov ha vinto il Golden Gala nel salto in lungo, battendo Tentoglou all’ultimo salto. La gara maschile si è disputata senza la presenza di Mattia Furlani, che non ha partecipato. La competizione ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori atleti mondiali della specialità, regalando un finale incerto e appassionante. La vittoria dell’atleta russo è arrivata nel momento decisivo, superando Tentoglou nel tentativo finale.

Nella magica serata del Golden Gala c’è stato spazio anche per l’interessante gara maschile di salto in lungo, priva purtroppo della stella azzurra Mattia Furlani ma comunque impreziosita dall’appassionante sfida tra quasi tutti i migliori interpreti globali della specialità. Il successo finale è andato al giovane talento Bozhidar Saraboyukov, che si è imposto in extremis nella quarta tappa della Diamond League 2026. Il ventunenne bulgaro, campione europeo indoor ad Apeldoorn 2025 e bronzo mondiale in carica sempre al coperto, ha trovato il balzo decisivo nel sesto e ultimo turno della competizione odierna, volando a 8.26 (vento -0.1) e superando di soli due centimetri il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, che aveva appena consolidato la sua leadership migliorandosi nel salto finale da 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Saraboyukov beffa Tentoglou in extremis e vince il Golden Gala. Mattia Furlani osserva

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