Milano quando la rapina in banca finì dritta dentro alla caserma di via Moscova
Il 11 febbraio 1946, un uomo ha assaltato una banca nel centro di Milano, portando via una somma di denaro. Dopo aver compiuto la rapina, si è diretto verso una caserma di via Moscova, dove si è rifugiato. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, circondando l’edificio. L’uomo è stato arrestato e condotto in questura. La rapina è durata pochi minuti e si è conclusa con l’arresto senza ulteriori incidenti.
All’epoca certe azioni venivano descritte con un aggettivo ormai desueto, forse perché suona un po’ retorico: e invece, considerando che implica il coraggio mostrato in un’impresa rischiosa, si può di certo definire «ardita» l’operazione che il capitano dei carabinieri Franco Perrone compì in solitaria l’11 febbraio del 1946. Il «valoroso ufficiale», come raccontò la cronaca del Corriere della Sera, s’era infiltrato in un gruppetto di rapinatori, e si offrì «di mettere a disposizione per un colpo un’automobile da lui “rubata”». I rapinatori accettarono. E fin qui si tratterebbe solo d’una operazione sotto copertura. La dote principale di un infiltrato è però la capacità di improvvisare, mantenendo nervi d’acciaio, quando si verificano sconvolgimenti del canovaccio programmato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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