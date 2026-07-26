Milano quando la rapina in banca finì dritta dentro alla caserma di via Moscova

Notizia in breve

Il 11 febbraio 1946, un uomo ha assaltato una banca nel centro di Milano, portando via una somma di denaro. Dopo aver compiuto la rapina, si è diretto verso una caserma di via Moscova, dove si è rifugiato. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, circondando l’edificio. L’uomo è stato arrestato e condotto in questura. La rapina è durata pochi minuti e si è conclusa con l’arresto senza ulteriori incidenti.