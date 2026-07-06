Rapina turista a Milano arrestato dai carabinieri | visto da videosorveglianza caserma
Un giovane di 18 anni, nato in Spagna e di origini africane, è stato fermato dai carabinieri a Milano con l’accusa di rapina in concorso. L’arresto è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno identificato il sospetto attraverso i video di sorveglianza. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, dove il giovane ha sottratto a un turista statunitense un orologio dal valore di circa 500 euro.
Un 18enne di origini africane, nato in Spagna, è stato arrestato dai carabinieri a Milano con l’accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito un turista statunitense per rubargli l’orologio, del valore di circa 500 euro, all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia. I militari sono intervenuti dopo aver notato la scena attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, riuscendo a bloccare uno dei due presunti responsabili. Il complice è invece fuggito con l’orologio. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di San Vittore, mentre le vittime hanno riportato solo lievi escoriazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Scippa turista americano davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato 18enne. Il video
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