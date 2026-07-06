Rapina turista a Milano arrestato dai carabinieri | visto da videosorveglianza caserma

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni, nato in Spagna e di origini africane, è stato fermato dai carabinieri a Milano con l’accusa di rapina in concorso. L’arresto è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno identificato il sospetto attraverso i video di sorveglianza. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, dove il giovane ha sottratto a un turista statunitense un orologio dal valore di circa 500 euro.